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Актер Леонардо Ди Каприо подтвердил, что встречается с моделью Ириной Шейк

Когда модель Ирина Шейк появилась на Каннском фестивале, то стала одной из самых обсуждаемых гостей. Она пришла в компании актера Леонардо Ди Каприо, который подтвердил отношения с ней, пишет Daily Mail.

Ди Каприо подтвердил, что встречается с Шейк
© РИА Новости

Знаменитостей стали подозревать в романтических отношениях еще в апреле, когда папарацци увидели их вместе на музыкальном кинофестивале Coachella. Теперь Ди Каприо появился вместе с Шейк на дне рождения модели Наоми Кэмпбелл в Каннах, а накануне они вместе были на премьере фильма "Убийцы цветочной луны". По словам очевидцев, актер уделял модели особое внимание.

В то, что у Ди Каприо роман с Шейк, не верят только самые стойкие фанаты. Все дело в том, что 48-летний актер зарекся начинать отношения с женщинами старше 25 лет. Шейк уже 37.

Почему ДиКаприо отверг главную роль в "Американском психопате" и 20 миллионов долларов

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Леонардо Ди Каприо готовился к роли в фильме "Выживший".

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