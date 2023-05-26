Ди Каприо подтвердил, что встречается с Шейк

Когда модель Ирина Шейк появилась на Каннском фестивале, то стала одной из самых обсуждаемых гостей. Она пришла в компании актера Леонардо Ди Каприо, который подтвердил отношения с ней, пишет Daily Mail.

Знаменитостей стали подозревать в романтических отношениях еще в апреле, когда папарацци увидели их вместе на музыкальном кинофестивале Coachella. Теперь Ди Каприо появился вместе с Шейк на дне рождения модели Наоми Кэмпбелл в Каннах, а накануне они вместе были на премьере фильма "Убийцы цветочной луны". По словам очевидцев, актер уделял модели особое внимание.