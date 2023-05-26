Погребняк выложила фото без макияжа

32-летняя бизнесвумен Мария Погребняк старается правильно питаться и уделять время спорту с тех пор, как трое ее сыновей подросли. Фотографию без макияжа Погребняк опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

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Подписчики по-разному относятся к образу жизни и привычкам Марии. Кто-то считает, что она привлекательна, и восхищается стройной фигурой. Кто-то уверен, что бизнесвумен, не скрывающая, что прибегала к услугам пластического хирурга, переборщила с операциями.

Мария Погребняк подчеркнула, что на публике всегда появляется с макияжем в продуманных образах. Тем не менее, выложив фото без косметики, написала, что получает удовольствие, когда ходит без макияжа.

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