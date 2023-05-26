Российская ведущая Ксения Бородина раскрыла секрет своей красоты. Размышлениями на эту тему она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

40-летняя знаменитость ответила в сторис на вопрос одной из подписчиц о том, как ей удается поддерживать моложавый внешний вид. Так, телезвезда заявила, что спит в прохладном помещении и потребляет достаточное количество чистой воды.

Кроме того, она каждый день использует увлажняющие патчи для глаз и прибегает к эко-загару два-три раза в месяц.

Ранее Ксения Бородина ответила на подозрения в приеме популярного лекарства от диабета, используемого в качестве средства для похудения. Знаменитость разместила скриншот чужой публикации, на которой изображен «Оземпик» (семаглутид).

«Все мои девочки пищат: "Видели, как похудели Галич и Бородина? Так вот на этом препарате"», — гласила подпись к посту.