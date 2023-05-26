Нюша снялась обнаженной и показала фото поклонникам

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: @nyusha_nyusha @nyusha_nyusha

32-летняя поп-исполнительница показала поклонникам снимки, на которых она запечатлена обнаженной в SPA-салоне. При этом оголенные части тела знаменитость прикрыла полотенцем серого цвета, а в качестве обуви она выбрала сланцы на платформе. На размещенных фото также видно, что волосы Нюша собрала в пучок, а от макияжа отказалась.

Lenta.ru

В связи с тем, что артистка поделилась постом в сторис, фанаты не имели возможности публично прокомментировать ее публикацию.