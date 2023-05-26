Гуф и Юлия Королева впервые показали лицо дочери

«С днем рождения, доченька! Спасибо, что выбрала нас. Мы сделаем все, для твоего счастья! А ты просто будь! Мы любим тебя» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — написали Юлия и Алексей в личных блогах.