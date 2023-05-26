Гуф и Юлия Королева впервые показали лицо дочери
Певец Алексей Долматов, больше известный как Гуф, в мае прошлого года во второй раз стал отцом. Его вторая жена Юлия Королева подарила ему дочь, которую назвали Тиной.
Супруги не сразу раскрыли имя девочки, а также целый год скрывали ее лицо. Однако сегодня знаменитости впервые показали публике их маленькую наследницу, которой исполнился годик.
«С днем рождения, доченька! Спасибо, что выбрала нас. Мы сделаем все, для твоего счастья! А ты просто будь! Мы любим тебя» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — написали Юлия и Алексей в личных блогах.
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Подписчики отметили, что Тина похожа на свою маму.
«Копия Юля», «Глаза и улыбка точно мамины», «Мини Королева», — написали они в комментариях под постом.