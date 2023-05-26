Популярный российский блогер получил травму

Популярный блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, также известный как Дава, рассказал, что повредил связки на ноге. Подробности о полученной травме он раскрыл в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Манукян опубликовал ролик, на котором видно, что у него опухла и посинела ступня. Он предположил, что причиной мог послужить перелом.

«Только я мог на ровном месте усложнить себе жизнь и сегодня отработать целый день съемки с такой ногой», — посетовал блогер.

Позднее он выложил фото с рентгеновским снимком в руках и раскрыл свой диагноз. По словам Давы, у него нет перелома, однако повреждены связки. Он также отметил, что медики рекомендовали ему покой.