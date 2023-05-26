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Популярный российский блогер получил травму

Популярный блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, также известный как Дава, рассказал, что повредил связки на ноге. Подробности о полученной травме он раскрыл в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Популярный российский блогер получил травму
© Lenta.ru

Манукян опубликовал ролик, на котором видно, что у него опухла и посинела ступня. Он предположил, что причиной мог послужить перелом.

«Только я мог на ровном месте усложнить себе жизнь и сегодня отработать целый день съемки с такой ногой», — посетовал блогер.

Позднее он выложил фото с рентгеновским снимком в руках и раскрыл свой диагноз. По словам Давы, у него нет перелома, однако повреждены связки. Он также отметил, что медики рекомендовали ему покой.

Давид Манукян — российский блогер и рэп-исполнитель из Новосибирска. Стал популярен благодаря юмористическим роликам в сети, параллельно начал музыкальную карьеру. Участвовал в телешоу «Танцы со звездами», «Дуэты» на канале «Россия 1», «Фактор страха» на НТВ и ряде других проектов на российском телевидении, был женихом певицы и ведущей Ольги Бузовой. Также выступал ведущим реалити-шоу «Дом-2».

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