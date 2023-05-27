54-летняя Селин Дион взяла паузу в карьере из-за неизлечимой болезни

В феврале этого года певица планировала доиграть концерты, которые пришлось отменить из-за карантина. Но за несколько месяцев до выступлений, в декабре, планы изменились. Селин Дион шокировала общественность, сообщив, что неизлечимо больна, а тур пришлось отложить еще на полгода. К сожалению, ее состояние здоровья так и не улучшилось. На своем сайте, а также во всех социальных сетях обладательница звезды на голливудской Аллее славы сообщила о том, что отменяет все запланированные концерты — вплоть до апреля 2024 года.