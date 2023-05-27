54-летняя Селин Дион взяла паузу в карьере из-за неизлечимой болезни

В феврале этого года певица планировала доиграть концерты, которые пришлось отменить из-за карантина. Но за несколько месяцев до выступлений, в декабре, планы изменились. Селин Дион шокировала общественность, сообщив, что неизлечимо больна, а тур пришлось отложить еще на полгода. К сожалению, ее состояние здоровья так и не улучшилось. На своем сайте, а также во всех социальных сетях обладательница звезды на голливудской Аллее славы сообщила о том, что отменяет все запланированные концерты — вплоть до апреля 2024 года.
«Мне жаль разочаровывать вас снова. Я усердно старалась восстановить силы, но гастроли могут быть очень сложными, даже когда чувствуешь себя на все 100%. Нечестно по отношению к вам продолжать откладывать шоу, даже если мое сердце разрывается», — сообщила артистка.
Радует, что Селин не теряет надежды вновь вернуться на сцену, но впредь она не будет обнадеживать зрителей. Исполнительница легендарной My Heart Will Go On объявит новые даты концертов, только когда по-настоящему будет к этому готова.
Напомним, что у Селин Дион диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание — синдром скованности мышц, к тому же и редчайшее: его диагностируют у одного человека на миллион. Пациенты испытывают сильные спазмы мышц, которые сковывают тело и лишают его возможности двигаться, зачастую даже говорить. Однако современная медицина позволяет замедлить развитие недуга.