Дайнеко раскритиковала Клаву Коку за пошлость и мат в песнях

«Я как мама вообще не разделяю то, что она вышла на сцену, спела какую-то похабную песню в похабном наряде. Для меня это похабщина. Я понимаю, что она творческий человек, но я не понимаю мата в песнях. Он завуалирован, но он присутствует, не понимаю этой пошлости», — высказалась Дайнеко.