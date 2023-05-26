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Виктория Дайнеко раскритиковала Клаву Коку за пошлость и мат в песнях

Певица Виктория Дайнеко в интервью Лауре Джугелии раскритиковала «похабный» сценический образ Клавы Коки и матерные песни исполнительницы.

Дайнеко раскритиковала Клаву Коку за пошлость и мат в песнях
© Газета.Ru

«Я как мама вообще не разделяю то, что она вышла на сцену, спела какую-то похабную песню в похабном наряде. Для меня это похабщина. Я понимаю, что она творческий человек, но я не понимаю мата в песнях. Он завуалирован, но он присутствует, не понимаю этой пошлости», — высказалась Дайнеко.

Она подчеркнула, что не хочет, чтобы ее дочка слушала такую музыку. Исполнительница раскритиковала репертуар Коки, ее сценические образы и призналась, что ей в целом не нравится творчество певицы.

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