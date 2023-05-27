Бородина пожаловалась, что бывший муж усыпил ее бдительность

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале рассказала, что ее бывший муж Курбан Омаров специально подозревал ее в изменах, чтобы навязать чувство вины.

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«В моем случае было именно так. Постоянные обвинения в неподобающем поведении как женщины и обвинения в изменах. Итог – все так и было, только с точностью наоборот. Это делается специально, навязывается то, что делал сам. Чтобы бдительность усыпить и плюс чувство вины навязать», — высказалась Бородина.

Телеведущая также раскритиковала девушек, которые изменяют своим возлюбленным, чтобы отомстить за аналогичный проступок. По мнению Бородиной, таким образом проблему внутри отношений решить не удастся. Она убеждена, что девушка будет чувствовать себя только хуже. Экс-звезда «Дома-2» считает, что в случае измены одного из партнеров нужно либо проработать проблему и простить, либо расстаться.