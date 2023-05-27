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Ксения Бородина пожаловалась, что бывший муж Омаров усыпил ее бдительность и навязал чувство вины

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале рассказала, что ее бывший муж Курбан Омаров специально подозревал ее в изменах, чтобы навязать чувство вины.

Бородина пожаловалась, что бывший муж усыпил ее бдительность
© Газета.Ru

«В моем случае было именно так. Постоянные обвинения в неподобающем поведении как женщины и обвинения в изменах. Итог – все так и было, только с точностью наоборот. Это делается специально, навязывается то, что делал сам. Чтобы бдительность усыпить и плюс чувство вины навязать», — высказалась Бородина.

Телеведущая также раскритиковала девушек, которые изменяют своим возлюбленным, чтобы отомстить за аналогичный проступок. По мнению Бородиной, таким образом проблему внутри отношений решить не удастся. Она убеждена, что девушка будет чувствовать себя только хуже. Экс-звезда «Дома-2» считает, что в случае измены одного из партнеров нужно либо проработать проблему и простить, либо расстаться.

У Ксении Бородиной и Курбана Омарова есть общий ребенок, Теоне шесть лет. Телеведущая говорила, что экс-супруг не приезжает к их дочери из-за «важных дел» — за два месяца бизнесмен не нашел возможности увидеться с девочкой хотя бы на час.

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