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Сколько миллионов певица Рианна потратила на кольцо на палец ноги

Специалист по ювелирным изделиям Максвелл Стоун, представляющий бренд украшений Steven Stone Jewelers, раскрыл цену роскошного кольца, принадлежащего певице Рианне. Информацию об этом опубликовали на страницах издания Page Six.

Сколько миллионов Рианна потратила на кольцо на палец ноги
© globallookpress.com

Рианна разместила видео, на котором она демонстрировала открытые босоножки от бренда Amina Muaddi, ремешки которых были украшены множеством кристаллов. Стоимость этих туфель составляет 1380 долларов (примерно 110 тысяч рублей).

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Также на видео можно заметить на пальце левой ноги исполнительницы бриллиантовое кольцо от марки XIV Karats. По словам Стоуна, стоимость этого изделия оценивается в миллион долларов. Специалист пояснил, что кольцо украшено 9-каратным бриллиантом огранки "груша", которая символизирует силу и независимость.

Ранее мы писали о том, что раскрыта стоимость помолвочного кольца Адель.

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