Звезды, которые вдребезги разрушили свою карьеру

Когда-то они сияли на больших экранах и мировых сценах, спасались бегством от поклонников и были желанными гостями на любом топовом телешоу. Однако в какой-то момент — часто не по своей вине — их звезда закатилась, а кого-то стали по-настоящему ненавидеть еще вчерашние почитатели. Мы решили вспомнить, кто еще, кроме Бритни Спирс, которая успела побывать самой успешной артисткой на планете, а затем медленно погасла, потерял всякий шанс взобраться на голливудский Олимп.

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Кевин Спейси

Кадр из фильма

Один из самых известных актеров Голливуда потерял все буквально за год. Спейси стал центральным лицом в скандале, связанным с сексуальными домогательствами — сразу несколько молодых мужчин обвинили актера в непотребном поведении. Голливудские студии отреагировали моментально — с актером разорвали все контракты, а главные телеканалы страны один за другим искали все новых «жертв» артиста. Устав оправдываться, Спейси исчез из поля зрения СМИ, и через некоторое время скандал действительно пошел на убыль. Удастся ли Кевину снова взлететь на голливудскую вершину? В этом сомневаются даже самые оптимистично настроенные критики.

Линдси Лохан

Кадр из фильма

Звезда молодежных комедий нулевых была одной из самых ярких актрис своего поколения. Лохан начала сниматься с самого детства, в конечном счете ей удалось пробиться на самый верх уже будучи подростком — топовая голливудская студия пригласила девушку на главную роль, которая сделала Линдси мировой звездой. Последовали и другие проекты, где актриса также показывала хорошую игру, казалось, дальше только больше. Но в какой-то момент пагубные привычки пересилили — актриса крепко подружилась с бутылкой и запрещенными веществами, а похождения троицы Хилтон-Спирс-Лохан в середине нулевых стали легендарными даже для видавшего виды Голливуда. Студийные боссы отказывались заключать контракт с такой проблемной звездой и постепенно о Лохан стали забывать. Сегодня мало кто вспомнит, насколько ярко Линдси светила когда-то с экранов, пусть актриса и пытается восстановить репутацию, повторить свой сумасшедший успех у нее едва ли получится.

Эмбер Херд

Кадр из фильма