Звезды, которые вдребезги разрушили свою карьеру

Не только Бритни: звезды, которые разрушили свою карьеру
Когда-то они сияли на больших экранах и мировых сценах, спасались бегством от поклонников и были желанными гостями на любом топовом телешоу. Однако в какой-то момент — часто не по своей вине — их звезда закатилась, а кого-то стали по-настоящему ненавидеть еще вчерашние почитатели. Мы решили вспомнить, кто еще, кроме Бритни Спирс, которая успела побывать самой успешной артисткой на планете, а затем медленно погасла, потерял всякий шанс взобраться на голливудский Олимп.
Кевин Спейси
Один из самых известных актеров Голливуда потерял все буквально за год. Спейси стал центральным лицом в скандале, связанным с сексуальными домогательствами — сразу несколько молодых мужчин обвинили актера в непотребном поведении. Голливудские студии отреагировали моментально — с актером разорвали все контракты, а главные телеканалы страны один за другим искали все новых «жертв» артиста. Устав оправдываться, Спейси исчез из поля зрения СМИ, и через некоторое время скандал действительно пошел на убыль. Удастся ли Кевину снова взлететь на голливудскую вершину? В этом сомневаются даже самые оптимистично настроенные критики.
Линдси Лохан
Звезда молодежных комедий нулевых была одной из самых ярких актрис своего поколения. Лохан начала сниматься с самого детства, в конечном счете ей удалось пробиться на самый верх уже будучи подростком — топовая голливудская студия пригласила девушку на главную роль, которая сделала Линдси мировой звездой. Последовали и другие проекты, где актриса также показывала хорошую игру, казалось, дальше только больше. Но в какой-то момент пагубные привычки пересилили — актриса крепко подружилась с бутылкой и запрещенными веществами, а похождения троицы Хилтон-Спирс-Лохан в середине нулевых стали легендарными даже для видавшего виды Голливуда. Студийные боссы отказывались заключать контракт с такой проблемной звездой и постепенно о Лохан стали забывать. Сегодня мало кто вспомнит, насколько ярко Линдси светила когда-то с экранов, пусть актриса и пытается восстановить репутацию, повторить свой сумасшедший успех у нее едва ли получится.
Эмбер Херд
В середине нулевых Эмбер Херд была одной из симпатичных актрис фильмов класса B, но все изменил один кастинг — сам Джонни Депп утвердил ее на роль в своем новом проекте, где выступал в качестве продюсера. Эмбер не стала терять время и решила ловить удачу за хвост — ей удалось вскружить голову главному на тот момент актеру Голливуда и стать его женой. Удивительно, но факт: после публичного заявления об отношениях с Деппом Эмбер стали поступать предложения, на которые она раньше не могла рассчитывать. Но отношения двух актеров были далеки от идеальных, а за судебным процессом Депп vs Херд следил весь мир. Всплывшие подробности жизни двух селебритис шокировали общественность. Буквально за пару лет мнение о подающей надежды актрисе изменилось на 180 градусов. Волна хейта стала настолько невыносимой, что сегодня Херд приняла решение уехать из Голливуда и поселиться в Испании. Речи и новых проектах не идет и предложения от крупных голливудских студий звезде уже не поступают.