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Друг Бари Алибасова рассказал о состоянии ушедшего в затишье продюсера

Здоровье Бари Алибасова пришло в норму, но продюсер не спешит выходить на публику. О том, как сейчас живет музыкант, рассказал его друг Игорь Сандлер.

Друг Бари Алибасова рассказал о состоянии ушедшего в затишье продюсера
© Слово и Дело

Продюсер продолжает жить в Москве, но почти не видится с сыном. За Алибасовым-старшим ухаживает сиделка Елена, которая, по словам Сандлера, стала для артиста настоящим спасением.

«Года три-четыре назад у не было ужасное состояние. Я к нему приехал: он брошенный, потерянный, в квартире неубрано. Ужасное зрелище! Но потом появилась Лена. Это ему Бог послал ее. Она привела Бари в нормальное состояние», — цитирует друга Алибасова издание StarHit.

Елена заботится о продюсере и буквально сдувает с него пылинки. Сандлер считает, что отсутствие общения с сыном идет Алибасову на пользу, поскольку наследник сам не стремится поддерживать связь с 75-летним отцом.

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