Друг Бари Алибасова рассказал о состоянии ушедшего в затишье продюсера

«Года три-четыре назад у не было ужасное состояние. Я к нему приехал: он брошенный, потерянный, в квартире неубрано. Ужасное зрелище! Но потом появилась Лена. Это ему Бог послал ее. Она привела Бари в нормальное состояние», — цитирует друга Алибасова издание StarHit.