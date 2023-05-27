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Певец Jony признался, что врачи посоветовали ему молчать из-за проблем со связками

Певец Jony в интервью «Пятому каналу» признался, что испытывает проблемы с голосом, так как посадил связки после пяти лет пения на концертах живьем.

Jony признался, что врачи посоветовали ему молчать из-за проблем со связками
© Газета.Ru

«Я никогда не пою под фонограмму. Я не умею обманывать, а для меня это как обман. Возможно в этом есть какая-то глупость. Ну нужно беречь себя в какие-то моменты хотя бы. Но я не могу выйти к зрителям и сделать вид, что я проживаю песню. Поэтому в течение пяти лет беспрерывного пения я посадил свой голос», — заявил Jony.

Артист отметил, что посещает фониатра, которые делает ему заливки и прописывает медикаменты для поддержания связок в тонусе. По словам Jony, врач рекомендует ему вообще не разговаривать хотя бы неделю. Если музыкант не будет следовать предписаниям врача, то он может лишиться возможности петь на несколько месяцев.

«У меня предузелковое состояние связок. Если у меня будут узлы, то это операция и от четырех недель до полугода, возможно, я вообще не смогу петь. Я принимаю лекарства, которые помогают мне поддерживать связки в тонусе. Но при этом я не выздоравливаю», — резюмировал Jony.

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