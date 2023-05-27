Jony признался, что врачи посоветовали ему молчать из-за проблем со связками

«Я никогда не пою под фонограмму. Я не умею обманывать, а для меня это как обман. Возможно в этом есть какая-то глупость. Ну нужно беречь себя в какие-то моменты хотя бы. Но я не могу выйти к зрителям и сделать вид, что я проживаю песню. Поэтому в течение пяти лет беспрерывного пения я посадил свой голос», — заявил Jony.