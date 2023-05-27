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17-летний сын Децла отрастил длинные волосы и изменился до неузнаваемости

Поклонники рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) не узнали его подросшего 17-летнего сына. Свежей фотографией звездного наследника поделилась в личных соцсетях мама рэпера, Ирина Толмацкая.

17-летний сын Децла отрастил длинные волосы и изменился до неузнаваемости
© Газета.Ru

Женщина выложила черно-белое фото Тони Толмацкого во время празднования его школьного выпускного. На снимке юноша запечатлен в своем новом образе. Тони отпустил длинные волосы, а свой черно-белый аутфит дополнил солнцезащитными очками.

«Внук» — лаконично подписала фотографию Ирина Толмацкая.

Тони Толмацкий старается избегать лишней публичности и ведет закрытый образ жизни. Несколько лет назад стало известно, что юноша пошел по стопам своего звездного отца и занялся музыкой. В 2021 году Тони выпустил дебютный трек и клип на него.

В начале 2023 года отец Децла Александр Толмацкий заявил, что перестал общаться с внуком из-за его поведения.

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