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Машину Кайли Дженнер засняли возле дома Тимоти Шаламе

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе вновь дали повод для слухов о романе. Об этом сообщает Daily Mail.

Машину Кайли Дженнер засняли возле дома Тимоти Шаламе
© Соцсети

Черный внедорожник Range Rover, принадлежащий Кайли Дженнер, был замечен у особняка Тимоти Шаламе в Беверли-Хиллз. По данным журналистов, машина Дженнер подъехала к дому Шаламе около десяти утра, а через несколько минут удалилась в сопровождении автомобиля с охраной. В апреле 2023 года в блоге со сплетнями о звездах DeuxMoi появилась информация о романе 25-летней Кайли Дженнер и 27-летнего Тимоти Шаламе.

Отмечалось, что в январе Дженнер и Шаламе встретились на показе Jean Paul Gaultier в Париже, и вскоре после шоу между ними завязались романтические отношения. Звезды якобы вместе отметили Новый год в Аспене и отдохнули на островах Теркс и Кайкос.

В январе Кайли Дженнер рассталась с отцом своих детей — рэпером Трэвисом Скоттом. Бывшие возлюбленные воспитывают двоих детей: 4-летнюю дочь Сторми и годовалого сына Эйра. Что касается Тимоти Шаламе, ему приписывали романы с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз и актрисой Эйсой Гонсалес. Ранее инсайдеры рассказали, как семья Кайли Дженнер и ее бывший бойфренд Трэвис Скотт отреагировали на ее роман с Тимоти Шаламе.

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