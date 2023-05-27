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Скандальная актриса Disney и звезда OnlyFans Белла Торн объявила о переменах в личной жизни

Похоже, еще одна плохая девчонка, начинавшая карьеру в семейном кино Disney, наконец готова остепениться. Только мы успели умилиться трогательному «беременному» фото Линдси Лохан, как о переменах в личной жизни объявила 25-летняя актриса и певица Белла Торн.

Скандальная актриса Disney и звезда OnlyFans Белла Торн объявила о переменах в личной жизни
© Super.ru

Скандальной звезде сделал предложение ее бойфренд — кинопродюсер Марк Эммс. Будущие супруги опубликовали в запрещенной соцсети совместный снимок, на котором актриса красноречиво вытянула вперед руку с кольцом на безымянном пальце. В общем-то, все и так понятно без лишних слов.

Super.ru

Что ж, Белла явно недолго горевала после разрыва помолвки с Бенджамином Масколо в июне прошлого года. Имя нового возлюбленного она раскрыла 14 февраля нынешнего года.

Напомним, актриса стала известной в совсем юном возрасте благодаря роли в подростковом сериале «Танцевальная лихорадка» телеканала Disney. Однако позже, как это случается с многими диснеевскими звездочками, пошла вразнос: начала сотрудничать с PornHub и завела аккаунт на OnlyFans. Там, правда, ее обвинили в обмане: мол, рекордные два миллиона долларов на платформе для взрослых она заработала нечестным путем — пообещала подписчикам обнаженку, а вместо этого выложила фото в белье. Надеемся, на этот раз у Беллы все по-честному — хотя бы в чувствах к новому жениху.

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