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Стало известно, почему дочь балерины Анастасии Волочковой не пригласила ее на выпускной

Ариадна, дочь Анастасии Волочковой, не позвала ее на выпускной вечер. О возможной причине такого решения изданию Woman.ru рассказала мачеха девочки телеведущая Елена Вдовина.

Стало известно, почему дочь Волочковой не позвала ее на выпускной
© РИА Новости

По словам Вдовиной, у Волочковой непростые отношения с дочерью: они общаются волнами. Ариадна может выступать у мамы на концертах, а может какое-то время совсем с ней не общаться.

Мачеха девочки уверена, что дело в особенностях подросткового возраста, когда отношение к родителям может часто и резко меняться. При этом с Анастасией Волочковой телеведущая не знакома, не критикует ее и не вмешивается в их с дочерью отношения.

Волочкова рассказала, почему дочь не захотела видеть ее на последнем звонке

По словам Николаевой, Ариадна пойдет на выпускной с отцом и молодым человеком. Девушка больше переживает о том, в какой университет поступать, какую профессию выбрать:

"Для Ариши все это просто очередной этап. А для кого-то часть шоу: можно поплакать, показать, рассказать".

Сама Волочкова сообщила, что дочка не хочет, чтобы внимание окружающих на выпускном было приковано не к ней самой, а к известной маме. Танцовщица утверждает, что решение не приглашать ее на праздник связано именно с этим, а отношения с Ариадной у нее хорошие.

Ранее Анастасия Волочкова обратилась к "злым теткам из трущоб".

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