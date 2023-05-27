Стало известно, почему дочь Волочковой не позвала ее на выпускной

Стало известно, почему дочь балерины Анастасии Волочковой не пригласила ее на выпускной
Ариадна, дочь Анастасии Волочковой, не позвала ее на выпускной вечер. О возможной причине такого решения изданию Woman.ru рассказала мачеха девочки телеведущая Елена Вдовина.
По словам Вдовиной, у Волочковой непростые отношения с дочерью: они общаются волнами. Ариадна может выступать у мамы на концертах, а может какое-то время совсем с ней не общаться.
Мачеха девочки уверена, что дело в особенностях подросткового возраста, когда отношение к родителям может часто и резко меняться. При этом с Анастасией Волочковой телеведущая не знакома, не критикует ее и не вмешивается в их с дочерью отношения.
По словам Николаевой, Ариадна пойдет на выпускной с отцом и молодым человеком. Девушка больше переживает о том, в какой университет поступать, какую профессию выбрать:
"Для Ариши все это просто очередной этап. А для кого-то часть шоу: можно поплакать, показать, рассказать".
Сама Волочкова сообщила, что дочка не хочет, чтобы внимание окружающих на выпускном было приковано не к ней самой, а к известной маме. Танцовщица утверждает, что решение не приглашать ее на праздник связано именно с этим, а отношения с Ариадной у нее хорошие.