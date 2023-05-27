Дети Шварценеггера не принимают его внебрачного сына

Дети Арнольда Шварценеггера от Марии Шрайвер не признают его внебрачного сына Джозефа Баэна. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник, близкий к актеру.

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По данным издания, дети Шварценеггера от модели Марии Шрайвер не признают Джо наследником отца и не любят его. По неясным для инсайдера причинам они именно его винят в разводе отца. При этом сам актер всегда относился ко всем своим детям одинаково.

Когда Джозеф окончил колледж, то остался без финансовой поддержки и начал работать риэлтором. Он так же, как и отец, активно занимается спортом, и даже повторил образ Шварценеггера из фильма "Конан-варвар".