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56 минут назад

Дети актера Арнольда Шварценеггера от Марии Шрайвер не принимают его внебрачного сына

Мира Маркина

Дети Арнольда Шварценеггера от Марии Шрайвер не признают его внебрачного сына Джозефа Баэна. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник, близкий к актеру.

Дети Шварценеггера не принимают его внебрачного сына
Фото: СоцсетиСоцсети

По данным издания, дети Шварценеггера от модели Марии Шрайвер не признают Джо наследником отца и не любят его. По неясным для инсайдера причинам они именно его винят в разводе отца. При этом сам актер всегда относился ко всем своим детям одинаково.

Когда Джозеф окончил колледж, то остался без финансовой поддержки и начал работать риэлтором. Он так же, как и отец, активно занимается спортом, и даже повторил образ Шварценеггера из фильма "Конан-варвар".

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что будет жить вечно

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Арнольда Шварценеггера снимали на Красной площади.

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