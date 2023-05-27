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Яна Рудковская в монокини с прозрачными вставками снялась на пляже на Мальдивах

Музыкальный продюсер, жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала несколько фотографий в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Рудковская в монокини с прозрачными вставками снялась на пляже на Мальдивах
© Газета.Ru

48-летняя Яна Рудковская выложила в социальных сетях серию кадров, сделанных на пляже на Мальдивах. Звезда позировала, стоя по колено в Индийском океане. На ней было монокини на тонких бретелях с прозрачными вставками от бренда Натальи Якимчик. Образ дополнили солнцезащитные очки, оправа которых вторила голубому цвету купальника, и микросумка на цепочке от Дома Chanel.

Мое красивое утро, — подписала Рудковская, которая в настоящее время находится на отдыхе с мужем и сыновьями.

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