Рудковская в монокини с прозрачными вставками снялась на пляже на Мальдивах

Музыкальный продюсер, жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала несколько фотографий в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

48-летняя Яна Рудковская выложила в социальных сетях серию кадров, сделанных на пляже на Мальдивах. Звезда позировала, стоя по колено в Индийском океане. На ней было монокини на тонких бретелях с прозрачными вставками от бренда Натальи Якимчик. Образ дополнили солнцезащитные очки, оправа которых вторила голубому цвету купальника, и микросумка на цепочке от Дома Chanel.