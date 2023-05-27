Агутин поставил ультиматум новому бойфренду дочери

Дочь певца Леонида Агутина и исполнительницы Анжелики Варум Лиза уже долгое время проживает в США. Девушка организовала собственную группу. А Агутин мечтает о внуках. Правда, Лиза с продолжением рода пока не спешит. Хотя у нее есть бойфренд, которому Агутин уже поставил ультиматум, пишет «МК».
Певец рассказал, что раньше его дочь встречалась на протяжении трех лет с другим парнем. Но они расстались. Теперь у нее появился новый парень, к которому теперь приходится привыкать родителям.
Агутин признался, что постоянно контактирует с дочкой. Лиза делится с ним всеми радостями и неудачами, а отец дает ей профессиональные советы.
По словам певца, ни он, ни Варум не вмешиваются в личную жизнь дочери. Ведь каждый рисует себе свои идеалы, которые очень сложно найти. Поэтому, говорит Агутин, приходится привыкать к тому, кого любит дочь.
Агутин также отметил, что в ходе знакомства с бойфрендом Лизы он сразу озвучил свою позицию.
«Я всем женихам говорю одно и то же: «Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги». Все остальное мне неважно. Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности», – говорит певец.