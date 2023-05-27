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Звездный адвокат Катя Гордон показала фигуру в бикини

Фотографию в серебряном бикини с отдыха опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 42-летняя звездный адвокат Катя Гордон. Фигура юриста восхитила ее подписчиков.

Звездный адвокат Катя Гордон показала фигуру в бикини
© Мослента

«Фигура супер!», «Катя, вы огонь», «Очень красивая», «Такая шикарная женщина», «Аппетитная, прекрасная дива», «Какая стройняшка», — прокомментировали публикацию юзеры.

На фото Гордон позирует в бикини на завязках на турецком курорте. Там правозащитница отдыхает с семьей и телеведущей Лерой Кудрявцевой вместе с ее дочерью.

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