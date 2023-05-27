Звездный адвокат Катя Гордон показала фигуру в бикини
Фотографию в серебряном бикини с отдыха опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 42-летняя звездный адвокат Катя Гордон. Фигура юриста восхитила ее подписчиков.
«Фигура супер!», «Катя, вы огонь», «Очень красивая», «Такая шикарная женщина», «Аппетитная, прекрасная дива», «Какая стройняшка», — прокомментировали публикацию юзеры.
На фото Гордон позирует в бикини на завязках на турецком курорте. Там правозащитница отдыхает с семьей и телеведущей Лерой Кудрявцевой вместе с ее дочерью.