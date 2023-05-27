Звездный адвокат Катя Гордон показала фигуру в бикини

Фотографию в серебряном бикини с отдыха опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 42-летняя звездный адвокат Катя Гордон. Фигура юриста восхитила ее подписчиков.