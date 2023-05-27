$79.97-0.0285.92+0.04

Врач, спасший жизнь певице Маше Шейх, сделал предложение на ее концерте

Певица, бывшая солистка группы #2Маши Мария Шейх устроила помолвку доктору, который спас ей жизнь год назад. Врач сделал предложение своей девушке на концерте артистки, пишет StarHit.

Врач, спасший жизнь Маше Шейх, сделал предложение на ее концерте
© РИА Новости

Концерт проходил в одном из самых модных мест Москвы с красивым видом на Москву-реку. Доктор, который спас жизнь артистке год назад, встал на одно колено перед возлюбленной на глазах у зрителей с кольцом в руках и спросил: "Ты выйдешь за меня?" Шейх заводила зал, чтобы зрители поддержали медика аплодисментами. Девушка сказала да, и пара обручилась.

В прошлом году доктор, которому Мария помогла сделать предложение, вернул ей зрение после временной слепоты и предотвратил кому. Причиной такого состояния стало то, что исполнительница потеряла сознание на улице и повредила голову.

Певица Рита Дакота рассказала, как получила предложение руки и сердца

Шейх девять дней была в реанимации под наблюдением врачей. Они спасли жизнь артистке, но восстанавливаться после травмы ей было нелегко: долго болела голова, остался шрам на лбу, а глаз не открывался до конца.

"Один шаг от комы. Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть — все с нуля", — говорила певица.

Ранее Егор Крид сделал предложение своей девушке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий