Врач, спасший жизнь Маше Шейх, сделал предложение на ее концерте

Певица, бывшая солистка группы #2Маши Мария Шейх устроила помолвку доктору, который спас ей жизнь год назад. Врач сделал предложение своей девушке на концерте артистки, пишет StarHit.

Концерт проходил в одном из самых модных мест Москвы с красивым видом на Москву-реку. Доктор, который спас жизнь артистке год назад, встал на одно колено перед возлюбленной на глазах у зрителей с кольцом в руках и спросил: "Ты выйдешь за меня?" Шейх заводила зал, чтобы зрители поддержали медика аплодисментами. Девушка сказала да, и пара обручилась.

В прошлом году доктор, которому Мария помогла сделать предложение, вернул ей зрение после временной слепоты и предотвратил кому. Причиной такого состояния стало то, что исполнительница потеряла сознание на улице и повредила голову.

Шейх девять дней была в реанимации под наблюдением врачей. Они спасли жизнь артистке, но восстанавливаться после травмы ей было нелегко: долго болела голова, остался шрам на лбу, а глаз не открывался до конца.

"Один шаг от комы. Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть — все с нуля", — говорила певица.