Фигуристка Аделина Сотникова показала отца ребенка
Фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в соцсетях фото с возлюбленным, от которого родила сына. Она перестала скрывать личность молодого человека.
В подписи к публикации Сотникова рассказала, что впервые отправилась в путешествие с любимым мужчиной и ребенком. Сын Андриан спал, пока родители проводили время вместе.
Аделина Сотникова стала матерью 30 октября. Она скрывала беременность вплоть до родов и почти ничего не рассказывала поклонникам о личной жизни. Только не давно стало известно, что отец мальчика — теннисист Дмитрий Попко.
Фигуристка стремилась как можно скорее после родов вернуться на лед. Для этого приходилось тренироваться через боль. Сотникова отмечала, что ее мышцы пока плохом состоянии, но жить без фигурного катания она не сможет. Она также благодарила Попко за поддержку и помощь с ребенком.