Сотникова показала отца ребенка

Фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в соцсетях фото с возлюбленным, от которого родила сына. Она перестала скрывать личность молодого человека.

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В подписи к публикации Сотникова рассказала, что впервые отправилась в путешествие с любимым мужчиной и ребенком. Сын Андриан спал, пока родители проводили время вместе.

Аделина Сотникова стала матерью 30 октября. Она скрывала беременность вплоть до родов и почти ничего не рассказывала поклонникам о личной жизни. Только не давно стало известно, что отец мальчика — теннисист Дмитрий Попко.