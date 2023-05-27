Прохор Шаляпин заявил, что ему комфортно в одиночестве

«Да, сейчас я один. И рад этому. Я в данный момент отдыхаю от отношений. Даже не знаю, сколько буду еще один. Пока мне так очень комфортно», — отметил Шаляпин.

Вместе с этим музыкант заявил, что далеко не все люди могут вытерпеть его сложный характер. По словам Шаляпина, в его голове есть немало «тараканов, несмотря на «пушистый» внешний вид. При этом певец заверил, что не отчаялся в личной жизни. Однако, по словам Шаляпина, сейчас ему больше нравится быть в одиночестве.