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Прохор Шаляпин заявил, что ему комфортно в одиночестве

Певец Прохор Шаляпин в интервью порталу PROZvezd признался, что не готов начать новый роман после разрыва с моделью Ольгой Сан.

Прохор Шаляпин заявил, что ему комфортно в одиночестве
© Газета.Ru

«Да, сейчас я один. И рад этому. Я в данный момент отдыхаю от отношений. Даже не знаю, сколько буду еще один. Пока мне так очень комфортно», — отметил Шаляпин.

Вместе с этим музыкант заявил, что далеко не все люди могут вытерпеть его сложный характер. По словам Шаляпина, в его голове есть немало «тараканов, несмотря на «пушистый» внешний вид. При этом певец заверил, что не отчаялся в личной жизни. Однако, по словам Шаляпина, сейчас ему больше нравится быть в одиночестве.

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