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Модель Анастасия Решетова перечислила, от каких вредных блюд не может отказаться

Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова не может отказаться от жареных картофеля и сыра, а также от чая с маслом и молоком. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Решетова перечислила, от каких вредных блюд не может отказаться
© Соцсети

27-летняя Решетова следует принципам здорового питания, но иногда позволяет себе послабления. Периодически она ест батат-фри и жареный сыр халуми.

Кроме того, модели нравится добавлять в чай молоко и масло. По собственным словам, она осознает, что такой напиток не полезен для фигуры, однако он положительно сказывается на ее здоровье и насыщает.

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