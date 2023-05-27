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Ольгу Бузову признали самым известным блогером России

Певица Ольга Бузова оказалась самым известным блогером России. Как выяснилось, ее знают 53% респондентов, опрошенных агентством Motive agency&production.

Бузову признали самым известным блогером России
© Российская Газета

На втором месте Ксения Собчак и Настя Ивлеева (они получили по 50%), на третьем - Тимати с 47%. Еще 45% у Егора Крида, 43% у Ксении Бородиной, ровно по 38% - Джигана и Константина Ивлева, также в списке популярных Регина Тодоренко и Даня Милохин (по 37%), сообщает "Газета.ru".

Оказалось, что за блогами следят 79% российских интернет-пользователей, а 36% делают это ежедневно, 38% - несколько раз в неделю, 11% - раз в неделю. Также 7% просматривают блоги несколько раз в месяц и 9% - нерегулярно.

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