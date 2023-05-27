Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель высказалась о затяжном разводе с Ильей Семиным
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала о бракоразводном процессе с Ильей Семиным. Звезда сообщила, что суд длится уже год.
Рапунцель развелась с отцом своего второго ребенка еще в начале этого года. Звезда «Дома-2» не стала дожидаться официальных документов и подала на алименты.
«Еще идет процесс. Суд естественно развел, бумаг еще нет на руках, но мы на финише. Год развод длится. И это без имущества», — сообщила Рапунцель на своей странице в соцсети.
Экс-участница «Дома-2» не рассказала, будет ли раздел совместно нажитого имущества. Ранее Рапунцель сообщила, их союз с Семиным распался из-за разных взглядов, поэтому между ними постоянно возникали скандалы.