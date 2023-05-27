Борисова пожаловалась на обострение биполярного расстройства

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что что ее состояние ухудшилось из-за биполярного расстройства. Подробностями знаменитость поделилась в социальных сетях.

Так, одна из подписчиц телеведущей предположила, что у Борисовой ухудшилось самочувствие из-за климакса. Однако звезда это опровергла.

Борисова заверила, что ее состояние связано с биполярным расстройством:

"У меня биполярное расстройство, в конце мая стабильно хуже. Климакс пока не начался".