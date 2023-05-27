Jony чувствует себя Киркоровым, когда ему дарят много цветов

Певец Jony в разговоре с «Пятым каналом» признался, что чувствует себя Филиппом Киркоровым , когда ему дарят много цветов на концертах.

Певец отметил, что после концертов ему часто дарят различные подарки: кроссовки с уникальным дизайном или личные письма. Артист считает все подарки одинаково приятными, однако больше всего Jony благодарен фанатам за возможность быть тем, кем он является на данный момент. При этом музыкант рассказал, что обычно дарит цветы своей маме после гастролей.