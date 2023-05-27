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Ольга Орлова призналась, что пока не может прийти в форму после родов

Телеведущая Ольга Орлова поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как выглядит ее тело после родов. Бывшая солистка группы «Блестящие» родила дочку в начале февраля, но пока еще не смогла прийти в желанную форму.

Орлова призналась, что пока не может прийти в форму после родов
© Газета.Ru

Орлова сообщила, что уже неделю на Мальдивах придерживается системы питания, которую для нее составил врач. Артистка добавила, что любые изменения в питании даются ей сложно.

«У меня, может быть, нет критического веса, который нужно скинуть, но после родов живот в форму не пришел. Естественно, если этим не заниматься, то он и не придет. Все знают, что я ненавижу спорт. Мне проще перестроить питание, чем пойти в спортзал, но и питание перестраивать не хочется», — пояснила она.

Телеведущая отметила, что терпеть не может любые ограничения в еде. По словам Орловой, ограничения не являются эффективным решением в борьбе с лишним весом, так как, вернувшись в форму, человек начинает питаться «как раньше» — и снова набирает вес.

Орлова добавила, что ее главной проблемой являются отеки.

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