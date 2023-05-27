Орлова призналась, что пока не может прийти в форму после родов

«У меня, может быть, нет критического веса, который нужно скинуть, но после родов живот в форму не пришел. Естественно, если этим не заниматься, то он и не придет. Все знают, что я ненавижу спорт. Мне проще перестроить питание, чем пойти в спортзал, но и питание перестраивать не хочется», — пояснила она.