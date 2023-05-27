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58-летняя супермодель Паулина Поризкова показала нового возлюбленного

Супермодель 90-х Паулина Поризкова опубликовала фотографию с новым возлюбленным. Им стал телесценарист Джефф Гринштейн. Соответствующим снимком модель поделилась в социальных сетях.

58-летняя Поризкова показала нового возлюбленного
© Globallookpress.com

На фотографии Поризкова и Гринштейн позируют на фоне "Стены любви" на Монмартре в Париже, которая известна тем, что на ней написана фраза "Я люблю тебя" на 250 языках мира.

Социальные сети

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О романе супермодели с телесценаристом стало известно в начале мае, тогда Поризкова призналась, что состоит с ним в отношениях уже больше трех месяцев.

Ранее супермодель 90-х опубликовала детские фото с младшей сестрой.

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