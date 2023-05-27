Кто такой Егор Крид и что о нем стоит знать

Егор Николаевич Булаткин (род 25 июня 1994 года) — российский рэп-исполнитель и предприниматель. Известен под псевдонимом Егор Крид. В 2020 году был самым высокооплачиваемым артистом России по версии журнала Forbes.

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Крид — один из немногих, кто смог уйти из Black Star, не потеряв имени (хотя и не без проблем). Поёт в основном про любовь и постоянно встречается с красотками, при этом заработал репутацию вечного холостяка. Покупает машины за десятки миллионов рублей — и в то же время называет себя бомжом.

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Как он стал известным и на чём зарабатывает?

Биография Егора Крида до популярности

Егор родился в Пензе. Его отец — владелец одной из крупнейших компаний в России по переработке орехов «Унитрон». Семья была музыкальной: мать и старшая сестра пели, а папа играл на гитаре в любительской группе с друзьями. Позднее Егор записал одну из песен в дуэте с отцом.

Неудивительно, что Егора отдали в музыкальную школу. Он пел и играл на гитаре. Также в детстве он любил футбол и компьютерные игры, увлекался граффити, хип-хопом и шахматами.

Булаткин окончил пензенский лицей с углублённым изучением английского языка и поступил в музыкальную академию им. Гнесиных на продюсерский факультет, но так его и не окончил.

Как Егор Крид стал популярным

Читать рэп Егор начал ещё школьником. А псевдоним KReeD взял в 14 лет. Так называлась команда ребят, с которыми он рисовал граффити. В переводе с английского creed — кредо, вера, убеждения.

Первые песни Егор писал на английском языке, но вскоре перешёл на русский. Крид начал выкладывать свои работы в интернет, и почти сразу его песни начали находить слушателей. Выстрелил же он в 2011 году, когда выпустил клип на свою песню «Любовь в сети». За неделю видео просмотрели более миллиона раз. Это сделало из Егора интернет-звезду.

Год спустя Крид принял участие в конкурсе от «ВКонтакте». Там рэпер выиграл в номинации « Лучший хип-хоп-проект» . После этого голос начинающего певца хотели услышать живьём. Начались выступления — и Егор забросил учёбу в «Гнесинке».

Егор Крид и Black Star

В 17 лет Егор подписал контракт с Black Star Тимати. Вскоре он стал одним из самых заметных музыкантов лейбла. Именно в этот период Крид записал один из главных своих хитов «Самая самая», а также снялся в клипе с Филиппом Киркоровым на трек «Цвет настроения чёрный». Тогда же он приобрёл славу «русского Джастина Бибера».

В 2019 году контракт с Black Star истекал, и Крид не стал его продлевать. Обычно при уходе из этого лейбла артисты со скандалом теряли свои сценические псевдонимы. Но Крид смог сохранить своё имя. По некоторым данным, это стоило ему 250 млн рублей.

Позже Крид рассказывал, что получал в Black Star 40% от того, что зарабатывал. Остальное забирал лейбл.

Крид продолжил заниматься музыкой и стал сам выпускать альбомы. Также он выступал с концертами и на корпоративах, продавал рекламу в своих соцсетях. Стоимость размещения одного поста превышала 2 млн рублей.

Сколько зарабатывает Егор Крид

По данным Forbes, годовой доход Крида в 2017 году составлял $4 млн. Через два года — $5 млн, а в 2020 году музыкант возглавил рейтинг самых богатых артистов, заработав почти $7 млн.

Пригласить Крида на корпоратив в 2022 году стоило 5 млн рублей. При этом заказчики иногда оставались недовольны тем, что он пел под фонограмму.

В 2023 году рэпер заработал 4,5 млн рублей за ролик для «Разговоров о важном». В январе это видео показали ученикам школ и колледжей всей страны. Певец рассказывал о скаме (мошенничестве) и фейках (лжи) в интернете и проанонсировал предстоящий концерт. При этом сам артист не стеснялся рекламировать незаконные казино и букмекеров. За это Twitch даже заблокировал аккаунт певца.

Также Егор Крид пробует себя в бизнесе. В 2021 году он создал собственный косметический бренд Kreed Cosmetics. Но проект не взлетел: к 2023 году обороты компании не превышали 3 млн рублей, при этом она принесла музыканту убыток 50 000 рублей.

В апреле 2023 года Егор Крид вместе с Тимати открыл кафе на Новом Арбате. Заведение назвали «Gucci Cafe». Чтобы не получить претензий от модного дома, партнёры просто перевернули вывеску. Так что кафе официально называется «Efac Iccug».

В начале 2022 года Крид перебрался в ОАЭ — ещё до того, как это стало мейнстримом среди части российских исполнителей. Через несколько месяцев артист пожаловался на нехватку денег и назвал себя бомжом. Рэпер рассказал, что не смог купить себе еды в супермаркете из-за блокировки банковских карт. А весной 2023 года музыкант попал в список блогеров-миллионников, которых пристально проверяет ФНС и ищет схемы ухода от налогов.

Личная жизнь Егора Крида

Музыкант встречался с десятками девушек. Среди них наиболее известны:

модель Диана Мелисон;

певица Нюша (артист посвятил ей львиную долю песен в своём первом альбоме «Холостяк»);

модель Ксения Дели;

модель Виктория Одинцова;

продюсер шоу «Семейство Кардашьян» Карла ДиБелло;

тиктокерша и певица Валя Карнавал.

Разрыв с последней обернулся скандалом. Егор Крид выпустил трек «PUSSYBOY», в котором были неприятные отсылки в сторону бывшей девушки. Он намекал на её двуличие и лицемерие, а в песне есть строчка «Ты прячешь под маской себя — карнавал». Валя в ответ загрузила в свой TikTok-аккаунт видео с нелицеприятной отсылкой к бывшему бойфренду — она обвинила того в абьюзе.

В начале весны 2023 года Егор Крид в одном из своих стримов заявил о предстоящем бракосочетании с неизвестной девушкой. Фанаты быстро вычислили аккаунт незнакомки. На фотографиях в соцсетях девушка была в одежде артиста. Однако сам Крид назвал все слухи о помолвке «желтухой» и пожаловался на них своей маме.

Образ холостяка Егор сформировал в том числе благодаря участию в проекте «Холостяк» на ТНТ. В нём девушки боролись за то, чтобы стать потенциальной женой артиста. В финале Крид выбрал модель Дарью Клюкину, однако их отношения за камерами не сложились.

Факты о Егоре Криде

У Крида много дорогих вещей. Например, он за 30 млн рублей купил автомобиль Lamborghini Urus.

Старшая сестра Егора, Полина Булаткина — актриса, продюсер, сценарист и певица. Она живёт в Лос-Анджелесе.