Супруга Игоря Вдовина высказалась про конфликт Волочковой с дочерью

Сейчас с отцом выпускницы, Игорем Вдовиным, живет телеведущая Елена Николаева. По словам мачехи, между примой и дочерью сложные отношения. Однако Елена не вмешивается в их отношения и старается не заниматься ничью сторону в их разногласиях.

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«У меня к ней ни положительных, ни отрицательных эмоций нет. Наверно, история с выпускным — это какие-то их внутренние конфликты и обсуждения», - пишет Woman.ru.

Николаева отметила, что у Волочковой и Ариадны нестабильное общение, иногда мать с дочерью могут даже не созваниваться. Елене кажется, что все дело в переходном возрасте Ариадны.