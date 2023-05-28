$79.97-0.0285.92+0.04

Алла Пугачева вышла на сцену во время концерта "Машины времени" в Израиле

Певица Алла Пугачева посетила концерт группы «Машины времени» в Израиле. В фан-группах артистки в соцсетях появились видео, на которых она стоит на сцене в обнимку с участниками коллектива Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом) и Александром Кутиковым. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Пугачева поздравила группу с днем рождения.

Алла Пугачева вышла на сцену во время концерта "Машины времени" в Израиле
© Слово и Дело

«Машина времени» в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!» — написала она.

Артистка также поделилась роликами, на которых она вместе с залом подпевает припев хита группы «Поворот».

Пугачева уехала из России в середине 2022 года вслед за мужем – юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Осенью 2022 года артистка возвращалась в Москву, чтобы забрать документы своих детей, 9-летних Гарри и Лизы, из школы. Сейчас они учатся в русско-еврейской школе в Израиле. Затем Пугачева прилетала в Россию на похороны своего друга Валентина Юдашкина.

Макаревич также живет в Израиле вместе с женой Эйнат Кляйн, 30 марта 2022 года у супругов родился сын Эйтан. У ребенка не будет российского гражданства. По словам Макаревича, израильских документов сыну будет достаточно.

Ранее сообщалось, что Макаревич купил квартиру в Грузии за 18 млн рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий