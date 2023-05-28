Джиган рассказал, как работает над собой после конфликта с женой

Рэпер Джиган делает все, чтобы его жена, модель Оксана Самойлова, больше не выгнала его из дома. Например, отказался от вредных привычек и устроил семье поездку в Африку. Об этом он рассказал в интервью Азамату Мусагалиеву и Гарику Харламову в шоу "Кстати".

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По словам исполнителя, чтобы вернуть любимую женщину, ему пришлось начать серьезную работу над собой. В частности, он полностью отказался от алкоголя и курения, которые стали основной причиной разлада:

"Во-первых, самое главное — я бросил бухать. Четвертый месяц трезвости уже. И курить бросил. Это в один день все произошло".

Кроме того, Джиган организовал для жены и детей. Семья ездила в Африку и, как говорит рэпер, получила незабываемые впечатления.

В последние месяцы Джиган и Оксана Самойлова часто ссорились и мирились, во время одного из конфликтов рэпер жил отдельно. Пара воссоединилась несколько недель назад.