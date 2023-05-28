$79.97-0.0285.92+0.04
1 час назад

Рэпер Джиган рассказал, как работает над собой после конфликта с женой

Мира Маркина

Рэпер Джиган делает все, чтобы его жена, модель Оксана Самойлова, больше не выгнала его из дома. Например, отказался от вредных привычек и устроил семье поездку в Африку. Об этом он рассказал в интервью Азамату Мусагалиеву и Гарику Харламову в шоу "Кстати".

Джиган рассказал, как работает над собой после конфликта с женой
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам исполнителя, чтобы вернуть любимую женщину, ему пришлось начать серьезную работу над собой. В частности, он полностью отказался от алкоголя и курения, которые стали основной причиной разлада:

"Во-первых, самое главное — я бросил бухать. Четвертый месяц трезвости уже. И курить бросил. Это в один день все произошло".

Кроме того, Джиган организовал для жены и детей. Семья ездила в Африку и, как говорит рэпер, получила незабываемые впечатления.

Модель Оксана Самойлова выложила фото с дочками в купальниках

В последние месяцы Джиган и Оксана Самойлова часто ссорились и мирились, во время одного из конфликтов рэпер жил отдельно. Пара воссоединилась несколько недель назад.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что происходило в браке Джигана и Оксаны Самойловой.

Звёзды,Оксана Самойлова,Азамат Мусагалиев,Гарик Харламов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий