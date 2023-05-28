Селена Гомес накричала на охранника во время концерта Бейонсе

Певицу Селену Гомес засняли на камеру в тот момент, когда она кричала на охранника на концерте Бейонсе в Париже. Об этом сообщает TMZ.

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В ролике видно, как Гомес кричит на секьюрити мероприятия. После чего мужчина подходит к ней поближе и показывает рукой в другую сторону.

Причины, по которым произошел конфликт, неизвестны. При этом также остается загадкой должность мужчины: работал ли он на мероприятии, либо сопровождал певицу лично.

Несмотря на это фанаты в соцсетях предположили, что бодигард мог агрессивно остановить фаната, который пытался подойти к Гомес. TMZ считает, что эта версия выглядит «правдоподобной», так как певица находилась близко к толпе в первом ряду и даже поприветствовала нескольких поклонников, пока шла в VIP-зону.