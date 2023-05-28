Альбом Бориса Гребенщикова на английском языке провалился на Западе

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков пытался построить карьеру за рубежом еще в 1987 году. Однако тогда его новый альбом на английском языке не оценили иностранные слушатели.

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Гребенщиков привлек к себе внимание американских продюсеров Марины Алби и Кенни Шаффера. Они считали, что музыкант может проявить себя на Западе благодаря харизматичной внешности.