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Альбом Бориса Гребенщикова на английском языке провалился на Западе

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков пытался построить карьеру за рубежом еще в 1987 году. Однако тогда его новый альбом на английском языке не оценили иностранные слушатели.

Альбом Бориса Гребенщикова на английском языке провалился на Западе
© Слово и Дело

Гребенщиков привлек к себе внимание американских продюсеров Марины Алби и Кенни Шаффера. Они считали, что музыкант может проявить себя на Западе благодаря харизматичной внешности.

В 1998 году он поехал за океан, чтобы презентовать альбом Radio Silence. Однако за границей пластинка на английском языке провалилась. В итоге музыкальный проект Гребенщикова не получил признания даже в России, заняв 198-е место в чарте Billboard 200, пишет Sport24.

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