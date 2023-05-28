Бывшая жена Серова пожаловалась на холодность дочери

Елена Стебенева, бывшая жена певца Александра Серова , жалуется на холодность их общей дочери. Когда умерла мама нынешнего супруга Елены, Мишель поддержала ее только формально, написала женщина в личном блоге в социальных сетях.

По словам Елены, дочь недостаточно посочувствовала, когда узнала о смерти близкого человека матери. Стебеневу также возмутило, что Мишель не выразила соболезнования своему отчиму Максиму.

"Мишель мне, конечно написала, — сочувствую, ох и ах! Позвонила она мне? Нет! Сказала пару слов утешение? Нет! Написала пару слов Максиму, в утешение его горя? Нет! А зачем? Жизнь продолжается! Подарки дарятся, часы, бриллианты, поездки", — возмутилась Стебенева.

Она поблагодарила за поддержку подписчиков и подчеркнула, что хотела бы, чтобы и дочь проявила больше внимания. Пользователи интернета выразили мнение, что Мишель все поймет, когда станет чуть старше, а также предположили, что мама отчима ей просто была недостаточно близка.