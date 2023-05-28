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Бывшая жена певца Александра Серова пожаловалась на холодность дочери

Елена Стебенева, бывшая жена певца Александра Серова, жалуется на холодность их общей дочери. Когда умерла мама нынешнего супруга Елены, Мишель поддержала ее только формально, написала женщина в личном блоге в социальных сетях.

Бывшая жена Серова пожаловалась на холодность дочери
© Соцсети

По словам Елены, дочь недостаточно посочувствовала, когда узнала о смерти близкого человека матери. Стебеневу также возмутило, что Мишель не выразила соболезнования своему отчиму Максиму.

"Мишель мне, конечно написала, — сочувствую, ох и ах! Позвонила она мне? Нет! Сказала пару слов утешение? Нет! Написала пару слов Максиму, в утешение его горя? Нет! А зачем? Жизнь продолжается! Подарки дарятся, часы, бриллианты, поездки", — возмутилась Стебенева.

Соцсети

Она поблагодарила за поддержку подписчиков и подчеркнула, что хотела бы, чтобы и дочь проявила больше внимания. Пользователи интернета выразили мнение, что Мишель все поймет, когда станет чуть старше, а также предположили, что мама отчима ей просто была недостаточно близка.

"Лен, мама Максима не была ей особо близка. Поэтому такая реакция. Не расстраивайтесь, пожалуйста. Она у вас очень хорошая девочка".

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