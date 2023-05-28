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Певец Леонид Агутин помог дочери Елизавете купить квартиру в Америке

Заслуженный артист России Леонид Агутин финансово помог 24-летней дочери Елизавете купить квартиру в США. Об этом 88-летний отец исполнителя Николай Петрович рассказал в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Агутин помог дочери Елизавете купить квартиру в Америке
© Газета.Ru

«Она уже заработала себе на квартиру, уже в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог, сами понимаете, не без этого», — поделился дедушка Елизаветы.

Он также рассказал, что внучка с детства живет в США и пытается построить музыкальную карьеру в группе Bruvvy band. По словам Николая Петровича, творчество пока не приносит Елизавете достаточного дохода, поэтому она какое-то время трудилась кухаркой в богатой семье, а позже работала посудомойкой.

Елизавета — дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум, которые живут вместе с 1997 года. Возлюбленные расписались летом 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции. Для Агутина это третий брак. Первый раз он женился в 20 лет, но быстро развелся. От второй жены у него есть дочь Полина.

Ранее Агутин признался, что угрожает каждому потенциальному жениху своей 24-летней дочери Лизы.

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