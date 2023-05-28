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Зепюр Брутян показала, как проводит выходные с детьми Павла Прилучного от Агаты Муцениеце

Подписчики Зепюр Брутян не раз замечали, что дети Павла Прилучного от первого брака много времени проводят новорожденным братом. Да и вообще состоят с Зепюр в самых что ни на есть теплых отношениях.

Зепюр Брутян показала, как проводит выходные с детьми Муцениеце
© Super.ru

Минувшая суббота в очередной раз подтвердила это наблюдение: 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия отправились с отцом и его второй супругой в контактный зоопарк. Прилучные обошли ферму, покатались на лошадях, покормили кроликов, погладили сурикатов и даже поговорили с попугаем.

А вот маленького Микаэля с собой в этот раз не взяли: в конце концов, когда ты месяц назад появился на свет, тебе все равно, кто перед тобой, — сурикат или папа римский. Зато его старшие брат и сестра классно провели время.

Super.ru

Кстати, недавно актриса рассказала, что Тимофей и Мия охотно помогают ей с малышом — заботятся о нем и кормят из бутылочки. И тут отдельный респект Агате Муцениеце: несмотря на свое сложное отношение к Зепюр она заняла нейтральную позицию и не стала мешать общению детей с новой семьей экс-супруга.

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