Зепюр Брутян показала, как проводит выходные с детьми Муцениеце

Подписчики Зепюр Брутян не раз замечали, что дети Павла Прилучного от первого брака много времени проводят новорожденным братом. Да и вообще состоят с Зепюр в самых что ни на есть теплых отношениях.

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Минувшая суббота в очередной раз подтвердила это наблюдение: 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия отправились с отцом и его второй супругой в контактный зоопарк. Прилучные обошли ферму, покатались на лошадях, покормили кроликов, погладили сурикатов и даже поговорили с попугаем.

А вот маленького Микаэля с собой в этот раз не взяли: в конце концов, когда ты месяц назад появился на свет, тебе все равно, кто перед тобой, — сурикат или папа римский. Зато его старшие брат и сестра классно провели время.

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