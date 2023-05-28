Бритни Спирс ответила на слухи о том, что она увеличила грудь

«Первая и последняя фотосессия, которую я провела в лесу, — задолго до того, как у меня родились дети, — начала Бритни. — Единственное, что я помню, как мой стилист тогда сказал: "О-о-о, твоя грудь, Бритни… Она огромная! Что случилось?" А я ответила, что понятия не имею!» Ну что, шах и мат, хейтеры?