Бритни Спирс ответила на слухи о том, что она увеличила грудь

Бритни Спирс отреагировала на слухи о том, что она сделала операцию по увеличению груди
С самого начала карьеры поп-принцессу критиковали из-за слишком «выдающихся» форм. Хейтеры уверяли: мол, у такой юной и стройной девушки просто физически не может быть груди столь внушительных размеров.
Тогда Бритни, не выходившая из образа девственницы-скромницы, никак не реагировала на домыслы. И вот прошло 20 с лишним лет, поклонники артистки успели увидеть буквально все, что раньше было скрыто, а сама звезда явно вспомнила фразу «месть — это блюдо, которое подают холодным». И решила наконец ответить клеветникам.
Певица опубликовала архивный кадр из фотосессии 2001 года и внесла ясность историей со съемок.
«Первая и последняя фотосессия, которую я провела в лесу, — задолго до того, как у меня родились дети, — начала Бритни. — Единственное, что я помню, как мой стилист тогда сказал: "О-о-о, твоя грудь, Бритни… Она огромная! Что случилось?" А я ответила, что понятия не имею!» Ну что, шах и мат, хейтеры?