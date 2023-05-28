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Бритни Спирс отреагировала на слухи о том, что она сделала операцию по увеличению груди

С самого начала карьеры поп-принцессу критиковали из-за слишком «выдающихся» форм. Хейтеры уверяли: мол, у такой юной и стройной девушки просто физически не может быть груди столь внушительных размеров.

Бритни Спирс ответила на слухи о том, что она увеличила грудь
© super.ru

Тогда Бритни, не выходившая из образа девственницы-скромницы, никак не реагировала на домыслы. И вот прошло 20 с лишним лет, поклонники артистки успели увидеть буквально все, что раньше было скрыто, а сама звезда явно вспомнила фразу «месть — это блюдо, которое подают холодным». И решила наконец ответить клеветникам.

Певица опубликовала архивный кадр из фотосессии 2001 года и внесла ясность историей со съемок.

super.ru

«Первая и последняя фотосессия, которую я провела в лесу, — задолго до того, как у меня родились дети, — начала Бритни. — Единственное, что я помню, как мой стилист тогда сказал: "О-о-о, твоя грудь, Бритни… Она огромная! Что случилось?" А я ответила, что понятия не имею!» Ну что, шах и мат, хейтеры?

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