Егор Крид заявил, что уже два года не состоит в отношениях

«Не состою [в отношениях] уже как пару лет, как бы это грустно ни звучало. Конечно, хочется уже свою семью. Человека рядом, которому можно доверять, который тебя не предаст и будет любить безвозмездно. Но, видимо, у судьбы другие планы, и всему свое время. Пока идем за мечтами», — написал Крид.