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Модель Елена Перминова рассказала об опасных последствиях пирсинга

Мама четверых детей и просто невероятная красотка Лена Перминова продолжает делиться максимально честным контентом. Несколько месяцев назад модель выложила неотфотошопленное фото с заметным целлюлитом, а теперь рассказала подписчикам о неудачном пирсинге. В запрещенной соцсети Лена устроила рубрику «Вопрос — ответ» и поделилась историей прокола — во всех смыслах этого слова, — который случился с ней во время беременности.

Перминова рассказала об опасных последствиях пирсинга
© Super.ru

«В молодости по дурости и непониманию последствий проколола себе пупок. И это была ТАКАЯ ошибка... В первую же беременность в шесть месяцев эта старая дырка лопнула и превратилась в огромную растяжку. Хотя тогда серьга в пупке пробыла не больше полугода»

В конце ответа Лена обратилась к подписчицам и предостерегла их от нежелательных последствий: «Так что, девочки, берегите свое тело и не занимайтесь ерундой, о которой впоследствии будете жалеть. И таких историй с пирсингом не сосчитать». Ну что, в очередной раз благодарим Лену за откровенность и берем ее совет на заметку!

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