«Это выглядит убого»: Джиган впервые раскрыл причину ссоры с Самойловой

«Большой труд провожу. Во-первых, самое главное — я бросил бухать. Четвертый месяц трезвости уже. И курить бросил. Это в один день все произошло. Это была основная проблема, почему мы поругались — потому что я уже обалдел. И это все при детях. Уже понимаю, что старшая дочь в пятом классе, средняя — во втором. Все это на их глазах выглядит убого», — признался Джиган.