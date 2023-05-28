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34 минуты назад

«Это выглядит убого»: Джиган впервые раскрыл причину ссоры с Самойловой

Газета.Ruиещё 2

Рэпер Джиган на шоу «Кстати» с Азаматом Мусагалиевым и Гариком Харламовым признался, что причиной недавнего скандала с Оксаной Самойловой стали его вредные привычки.

«Это выглядит убого»: Джиган впервые раскрыл причину ссоры с Самойловой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Большой труд провожу. Во-первых, самое главное — я бросил бухать. Четвертый месяц трезвости уже. И курить бросил. Это в один день все произошло. Это была основная проблема, почему мы поругались — потому что я уже обалдел. И это все при детях. Уже понимаю, что старшая дочь в пятом классе, средняя — во втором. Все это на их глазах выглядит убого», — признался Джиган.

В марте 2023 года появилась информация о том, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся. Рэпер перестал появляться на снимках в соцсетях жены. Кроме этого, он съехал от супруги в отдельную квартиру. Позже музыкант признался, что переезд связан с записью его нового альбома.

В апреле 2023 года Оксана Самойлова подтвердила, что поссорилась с мужем. Чуть позже они помирились. Фолловеры звезд связывали их разлад с пиар-акцией, однако Оксана Самойлова и Джиган признались, что никогда не хайповали на своих отношениях.

Звёзды,Оксана Самойлова,Гарик Харламов,
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