Боярский отметил день рождения внучки

Актер и певец Михаил Боярский поздравил с днем рождения младшую внучку Александру. Праздник отмечали в семейном кругу. Соответствующие фото и видео старшая сестра Александры Екатерина опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

Торжество проходило в ресторане. Кроме Боярского, на фото видно его жену Ларису Луппиан, а также сына Сергея.

"С днем рождения, моя дорогая, любимая внучка. Красавица, очарование мое и радость. Ура!" — произносит Михаил Боярский на видео.

Праздник выглядит как теплое семейное застолье. Гости поднимают стаканы с лимонадом, на столе тарелки с пирожками и супницы с борщом.