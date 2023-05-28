$79.97-0.0285.92+0.04

Актер Михаил Боярский отметил день рождения внучки

Актер и певец Михаил Боярский поздравил с днем рождения младшую внучку Александру. Праздник отмечали в семейном кругу. Соответствующие фото и видео старшая сестра Александры Екатерина опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

Боярский отметил день рождения внучки
© РИА Новости

Торжество проходило в ресторане. Кроме Боярского, на фото видно его жену Ларису Луппиан, а также сына Сергея.

"С днем рождения, моя дорогая, любимая внучка. Красавица, очарование мое и радость. Ура!" — произносит Михаил Боярский на видео.

Праздник выглядит как теплое семейное застолье. Гости поднимают стаканы с лимонадом, на столе тарелки с пирожками и супницы с борщом.

Соцсети

"Я глупей стал": Михаил Боярский рассказал о последствиях ковида

Ранее Михаил Боярский признался, что был влюблен в Ирину Алферову.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий