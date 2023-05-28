Прохор Шаляпин назвал лучшие места для отдыха в России

Певец Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России. Артист обозначил несколько точек на карте.

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Финалист проекта «Фабрика звезд — 6» назвал такие направления, как Алтайский край или Дальний Восток. Он предупредил, что добираться туда гораздо тяжелее, чем на юг России.

«Впечатлен Кисловодском, останавливался там в санатории "Плаза". Люблю гулять в кисловодском парке, воздух там можно пить», — цитирует вокалиста iReactor.