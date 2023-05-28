$79.97-0.0285.92+0.04

Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России

Певец Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России. Артист обозначил несколько точек на карте.

Прохор Шаляпин назвал лучшие места для отдыха в России
© Слово и Дело

Финалист проекта «Фабрика звезд — 6» назвал такие направления, как Алтайский край или Дальний Восток. Он предупредил, что добираться туда гораздо тяжелее, чем на юг России.

«Впечатлен Кисловодском, останавливался там в санатории "Плаза". Люблю гулять в кисловодском парке, воздух там можно пить», — цитирует вокалиста iReactor.

Кроме этого, привлекательной точкой в России он считает Калининград. По его словам, в городе живут гостеприимные и доброжелательные люди. Он добавил, что там можно насладиться красивыми пейзажами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий