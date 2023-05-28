Прохор Шаляпин назвал лучшие места для отдыха в России

Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России
Певец Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России. Артист обозначил несколько точек на карте.
Финалист проекта «Фабрика звезд — 6» назвал такие направления, как Алтайский край или Дальний Восток. Он предупредил, что добираться туда гораздо тяжелее, чем на юг России.
«Впечатлен Кисловодском, останавливался там в санатории "Плаза". Люблю гулять в кисловодском парке, воздух там можно пить», — цитирует вокалиста iReactor.
Кроме этого, привлекательной точкой в России он считает Калининград. По его словам, в городе живут гостеприимные и доброжелательные люди. Он добавил, что там можно насладиться красивыми пейзажами.