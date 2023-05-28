Топалов пошутил, что без Тодоренко их сын отдыхает от запретов

Певец Влад Топалов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показал радостного сына Михаила и пошутил, что тот будет отдыхать от запретов и наставлений в отсутствие его матери Регины Тодоренко.

«Мама уехала. Сегодня папа улетает в командировку. У сына заслуженный отдых от «наставлений», «нравоучений» и вечных «нет» и «нельзя». Буду скучать. Здоровый образ жизни на высоте у нас», — написал Топалов.

Несколько дней назад телеведущая Регина Тодоренко отправилась в Белоруссию с младшим сыном Мирославом, а сегодня Топалов объявил, что летит в Новокузнецк.

Старший сын супругов родился в 2018 году в ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана. Артистка говорила, что процесс был очень комфортным, поэтому ей захотелось все повторить, но уже в домашних условиях. Влад Топалов не стал отговаривать жену, хотя является приверженцем традиционной медицины.