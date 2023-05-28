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Актер Даниил Воробьев объяснил, почему решил признаться в абьюзе

Актер и режиссер Даниил Воробьев заявил, что ему было легко признаться в абьюзе в прошлых отношениях. Он объяснил, почему решился на данный шаг.

Актер Даниил Воробьев объяснил, почему решил признаться в абьюзе
© Слово и Дело

Воробьев отметил, что хотел предать этой проблеме дополнительную огласку. Свое решение он назвал важным шагом.

«Потому что это в какой-то мере объединяет людей, которые тоже находятся или находились в таких взаимоотношениях», —высказался артист в интервью для «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что считает важной данную тему. Ведь его проблемы могут стать примером для многих людей.

Актер подытожил, что со временем понял, что абьюзер — это жертва и слабый человек. По его мнению, такие люди не созданы для соединения с самим собой.

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