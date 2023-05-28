Актер Даниил Воробьев объяснил, почему решил признаться в абьюзе
Актер и режиссер Даниил Воробьев заявил, что ему было легко признаться в абьюзе в прошлых отношениях. Он объяснил, почему решился на данный шаг.
Воробьев отметил, что хотел предать этой проблеме дополнительную огласку. Свое решение он назвал важным шагом.
«Потому что это в какой-то мере объединяет людей, которые тоже находятся или находились в таких взаимоотношениях», —высказался артист в интервью для «Газета.Ru».
Он подчеркнул, что считает важной данную тему. Ведь его проблемы могут стать примером для многих людей.
Актер подытожил, что со временем понял, что абьюзер — это жертва и слабый человек. По его мнению, такие люди не созданы для соединения с самим собой.