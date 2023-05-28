Подписчики раскритиковали Ирину Шейк из-за новых фото

Кажется, иногда сексуальности все-таки бывает слишком много. Ирина Шейк в последнее время поражает нас просто горячим и буквально обжигающими выходами: чего стоит хотя бы ее появление в Каннах в одном белье. А сегодня 37-летняя звезда подвезла новую порцию соблазнительных снимков в запрещенной соцсети. На этот раз одежды на ней чуть больше, чем мы привыкли: вместо одних трусов и бюстгальтера — целое платье (правда, тоже в бельевом стиле). Но вместо привычного пожара из восторженных эмодзи в комментариях случился скорее хейтерский обвал.

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Пользователи обвинили Ирину, а заодно и ее фотографа в непрофессиональных кадрах и даже усомнились в том, были ли они сделаны на трезвую голову.

«Она будто пьяная нафоткалась и выставила», — заявила одна из подписчиц модели. «Когда фотографирует не профи, даже супермодель выглядит так себе», — язвительно написала другая. Некоторые пошли еще дальше: «Тайна присутствия нижнего белья не раскрыта. На последних двух фото его будто нет», — поделился ценным наблюдением особо внимательный фолловер Ирины.

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Не остались без внимания и вычурные позы Ирины.

«Почему в последнее время вы начали корячиться?» — спросила подписчица.

Этот комментарий под снимками стал одним из самых популярных.

«Косит под Беллу Хадид!» — ответила другая.

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