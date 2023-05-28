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Настасья Самбурская анонсировала распродажу личных вещей и нарвалась на критику хейтеров

Актриса и певица Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонсировала распродажу личных вещей и нарвалась на критику из-за завышенной стоимости некоторых позиций.

Самбурскую раскритиковали за распродажу вещей
© Газета.Ru

Один из фанатов спросил у артистки, в каком ценовом диапазоне будут выставлены вещи. Самбурская заявила, что цена лотов будет варьироваться от 1 до 100 тыс. рублей. При этом один из поклонников упрекнул Самбурскую за высокий ценник.

«Интересно, что будет за 1000? Резинка для волос? На какую публику вы ориентируетесь, продавая вещи за такие цены?» — иронично спросил подписчик.

В ответ на это звезда «Универа» отметила, что шубу от Philipp Plein за 1 тыс. рублей также купить не получится. Актриса напомнила, что выбирает для себя хорошие товары, качество которых оправдывает их порой немалую цену. При этом Самбурская обматерила подписчика, который предположил, что актриса устраивает распродажу, так как ей не хватает на новый Rolls-Royce.

«Я такому количеству людей и животных помогла, что просто свинство писать такое», — возмутилась Самбурская.

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